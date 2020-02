Il Coronavirus in Italia sta bloccando il campionato di Serie A: un altro match è stato rinviato

Si aggrava il bilancio dei contagiati dal Coronavirus in Italia ed il Paese è sempre di più paralizzato. A farne le spese sono tutti gli eventi pubblici di aggregazione popolare e tre questi c’è ovviamente anche il calcio. Dopo l’annuncio del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte del rinvio di tutte le partite in programma in Lombardia e in Veneto, ora è arrivata anche la decisione su un altro match di Serie A. Torino-Parma non si gioca. Il match era programmato alle 15.00 allo stadio ‘Olimpico Gran Torino’ ma i nuovi contagi del virus in Piemonte hanno fatto propendere al rinvio della gara.

LEGGI ANCHE >>> Il Coronavirus colpisce anche la Serie A: l’annuncio di Conte

Coronavirus in Italia, la Serie A si ferma: rinviata anche Torino-Parma

Non solo, dunque, il rinvio delle gare del campionato di Serie A in programma in Lombardia e in Veneto, ma ora anche in Piemonte c’è paura per il Coronavirus. Il Coni, su indicazione del Consiglio dei Ministri, ha disposto la sospensione di tutte le manifestazioni e attività sportive nella città di Torino. E’ questa la conseguenza dei nuovi 3 casi di influenza cinese accertati ieri nell’ospedale Regina Margherita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, 89 in Lombardia e 17 in Veneto i contagiati: il bollettino