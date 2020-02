Scoppia la polemica sull’epidemia di Coronavirus in Italia. Dal centrodestra arrivano alcune acccuse al politicamente corretto ed agli appelli ignorati.

Scoppia in Italia l’emergenza Coronavirus e di conseguenza vari dibattiti politici. L’accusa stavolta si scatena contro il politicamente corretto. Dopo la messa alla gogna dei vari politici del Nord Italia, che avevano proposto un isolamento iniziale dei bambini provenienti dalla Cina, si sono trovati al centro della gogna mediatica.

Infatti sono partite varie accuse di razzismo e di incompetenza scientifica. Sul caso prese una precisa posizione anche il premier Giuseppe Conte, che ai microfoni rispose a queste proposte affermando: “Chi ha ruoli politici ha anche il dovere, la responsabilità di dare messaggi di tranquillità e serenità. La situazione è sotto controllo“.

Ma andiamo a scoprire cos’è cambiato dalla notizia dell’esplosione del virus a Codogno.

Coronavirus, la reazione dopo il boom a Codogno

Ma la reazione all’espansione del virus sono state le più disparate. A partire dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che per sensibilizzare i cittadini ha postato una foto di lui in via Paolo Sarpi, la Chinatown milanese.

Dopo la foto di Sala è arrivato l’intervento di Erez Boas, rettore dell’Università della Svizzera Italiana di Lugano, che afferma: “L’USI richiede a tutti i membri della comunità accademica, compresi gli studenti, di ritorno dalla Cina di studiare/lavorare da casa per un periodo di 14 giorni.”

Sempre il rettore continua: “Il conteggio inizia dal giorno in cui si arriva in Svizzera. Se si sviluppano i sintomi di un’infezione respiratoria (febbre, tosse, fiato corto), restare a casa e contattare immediatamente, prima per telefono, un medico o un istituto sanitario“.

Proprio per questo motivo scoppia la polemica sul politicamente corretto. Gli accusatori, infatti, affermano che non ci sia niente di discriminatorio nei confronti della comunità cinese, che da anni è ben integrata in Italia. Vedremo se nelle prossime ore il premier Conte risponderà anche a quest accuse o se, come è successo in altre occasioni, eviterà di commentare quanto accaduto.

L.P.

