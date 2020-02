Torna a parlare il premier Giuseppe Conte sull’epidemia di Coronavirus diffusa al Nord Italia. Per il premier bisogna evitare l’allontanamento dai focolai.

L’epidemia di Coronavirus sta iniziando a mettere in ginocchio anche l’Italia. Infatti, solamente al Nord Italia, già si contano quasi 80 casi e cresce la tensione. Intere città messe in quarantena come Codogno, nel Basso Lodigiano.

Riguardo la delicata faccenda è tornato a parlare Giuseppe Conte. Il premier ha infatti imposto il divieto di allontanamento e di ingresso nelle aree ‘focolaio‘ del virus. Proprio queste zone, saranno sorvegliate dalla polizia e perfino da militari. Inoltre per chi non rispetta gli accordi, c’è il rischio di incorrere in sanzioni penali.

Ma le misure di sicurezza imposte dal governo non si fermano qui. Infatti sono anche state vietate le gite scolastiche in Italia e all’estero, oltre che la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, come ad esempio la sospensione della Serie A.

Coronavirus, chiusi anche scuole, musei e negozi.

Non sono poche quindi le misure di sicurezza adottate del governo, che durante l’ultima riunione straordinaria ha anche imposto la chiusura di scuole, negozi e musei, stop a concorsi, attività lavorative private e degli uffici pubblici, fatti salvi i servizi essenziali, limitazione per la circolazione di merci e persone.

Al termine della riunione avvenuta negli uffici della Protezione Civile, è stato approvato un decreto con misure cautelari durissime, per cercare di evitare l’ulteriore diffusione del virus.

Firmato l’accordo, il premier Giuseppe Conte ha trovato il modod di parlare ai microfoni, iniziando il suo discorso affermando: “Abbiamo adottato un decreto per tutelare la salute degli italiani, che è quella che ci sta più a cuore e che nella gerarchia dei valori costituzionali è al primo posto“.

Conte si è poi pronunciato sulle pene imposte a chi non rispetterà l’accordo: “Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale“. Il premier ha poi continuato: “Dobbiamo essere flessibili anche perché non è detto che le misure prese oggi siano utili domani“.

Giuseppe Conte ha infine discusso su come verranno adottate le misure di sicurezza: “Adotteremo sempre misure nel segno dell’adeguatezza e della proporzionalità. Ora non ci sono i presupposti per chiedere la sospensione della libera circolazione delle persone. E’ una misura draconiana e sproporzionata rispetto alla necessità di contenere contagio“.

L’Italia prova così a difendersi dal virus che sta seminando la paura ed il panico in giro per il mondo, e che adesso rischia di estendersi su tutta la penisola.

