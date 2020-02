Altro decesso tra i passeggeri della nave Diamond contagiati dal Coronavirus. 634 gli ammalati, aumenta il numero delle morti

Aumentano i numeri preoccupanti relativi al Coronavirus. Negli ultimi giorni sono aumentati esponenzialmente gli infetti in Italia (circa 130 casi affermati e 2 decessi), ma la situazione continua a peggiorare anche nel resto del mondo. Da ormai diverso tempo è nota la vicenda relativa alla nave da crociera Diamon, ancorata in Giappone (precisamente a Yokohama). Sui 634 casi accertati di persone che sono risultati positivi ai test sulla malattia, erano due i casi di decesso. Ma, notizia di pochi minuti fa, un’altra persona non ce l’ha fatta: si tratta di un uomo di circa 80 anni, di cui però si è mantenuta la massima segretezza sull’identità e sulla nazionalità. Lo ha reso noto il ministro della Salute giapponese, citato dal canale tv giapponese Nhk, non specificando altre informazioni sull’uomo. Sale quindi a 3 il numero di morti tra i passeggeri della nave Diamond.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, 129 infetti, 26 in terapia intensiva: oltre 3000 tamponi effettuati – DIRETTA

Coronavirus, le condizioni degli italiani sulla nave Diamond

Resta sotto controllo, invece, la situazione dei passeggeri italiani ancora sulla nave da crociera Diamond, ancorata a Yokohama (in Giappone) da ormai diverso tempo. Sono 35 gli italiani che erano partiti, compresi gli addetti ai lavori, i membri dell’equipaggio e il comandante della nave. Di questi, è notizia di ieri, 19 sono rientrati con un volo privato in Italia, mentre i restanti 16 sono ancora tenuti sotto il massimo controllo e in totale sicurezza sulla nave da crociera Diamond, in attesa di segnali positivi. Prima di allora, non sarà possibile far rientrare anche gli altri italiani in patria. Le 19 persone rientrare nella giornata di ieri, invece, sono ora tenuti in quarantena presso la Cecchignola, ma non sono ancora negativizzati.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Il Coronavirus colpisce anche la Serie A: annuncio del Premier Conte