Coronavirus, l’Italia sale sul podio dei Paesi con più contagi al mondo. Superato il Giappone, il nostro Paese si avvicina a Corea del Sud e Cina. Il picco resta in Lombardia, dove da modo si è purtroppo registrato il terzo morto.

Coronavirus, Italia terzo paese al mondo per contagi

Tra questi numeri rientrano anche le tre persone che purtroppo non ce l’hanno fatta, in ultimo una 68enne di Crema ricoverata in oncologia con una situazione già piuttosto compromessa. I casi casi sono 112 in Lombardia, 21 in Veneti, 9 in Emilia Romagna, 6 in Piemonte e 2 nel Lazio.

Come riferisce la Johns Hopkins University con i dati aggiornati, l’Italia sale dunque al terzo posto dietro la Corea del Sud con 602 casi e con la Cina a quasi 77 mila casi. Ci sarebbe in realtà una terza voce a salire sul podio, ma non è un Paese piuttosto un’unità.

Trattasi della nave da crociera Diamond Princess, la quale ha visto oltre 630 casi di contagio ma viene raggruppata e registrata come “altro”. L’Italia scalza dunque il Giappone finora terzo, dove i casi si sono fermati a quota 135. Sono invece in continuo aumento nei nostri confini nazionali.

