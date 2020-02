Il Coronavirus blocca tutte le attività in Italia: il governo sospende le gite scolastiche a partire da domenica. Ecco il comunicato

Ormai da un paio di giorni in Italia non si parla altro che del Coronavirus, l’influenza partita dalla Cina e, purtroppo, entrata prepotentemente anche nel nostro Paese. I numerosi contagi (al momento sarebbero un centinaio) impongono delle misure drastiche e severe da parte del governo, che ieri nella tarda serata ha annunciato l’emanazione di un decreto legge studiato ad hoc. Oggetto del decreto, ovviamente, è anche la scuola.

Coronavirus in Italia, da domenica sospese tutte le gite scolastiche

Le misure più importanti attuate dal Consiglio dei Ministri riguardano la sospensione, nelle zone ad alto rischio di contagio (Lombardia e Veneto) di tutte quelle attività di aggregazione collettiva. Rinviati gli eventi sportivi, culturali, chiuse scuole, aziende e fabbriche. Da domenica 23 febbraio sono state sospese anche tutte le gite scolastiche, che proprio nel mese di marzo, solitamente, riprendono.

Questa la nota del Ministero dell’Istruzione: “Il Ministero dell’Istruzione, su ordinanza del prevista del decreto approvato in Consiglio dei Ministri, annuncia che per motivi precauzionali sono sospesi tutti i viaggi di istruzione a partire da domenica 23 febbraio“. Le uscite didattiche che non saranno consentite riguardano i confini interni italiani, ma anche quelle all’estero. Rimarranno chiuse nella prossima settimana molte scuole e università di Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Emilia Romagna, nel ferrarese. Un tentativo di tamponare nell’immediato l’epidemia che si sta diffondendo nel del Nord Italia, ma che probabilmente coinvolgeranno anche altre zone.