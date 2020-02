Coronavirus, Ischia dice stop agli ingressi di turisti cinesi, lombardi e veneti. La decisione è arrivata con un’ordinanza firmata dai sei sindaci delle varie frazioni.

Coronavirus, Ischia vieta l’ingresso ai cittadini provenienti dal Veneto e dalla Lombardia e ai turisti cinesi. La decisione è stata confermata con un’ordinanza ufficiale firmata dai sei sindaci dell’isola partenopea.

Coronavirus, Ischia ‘chiude i porti’

Ai basi delle motivazioni – come si legge nel testo -, oltre alle ovvie questioni precauzionali, anche l’oggettiva difficoltà del territorio dato un solo ospedale a disposizione a fronte delle tante entrate turistiche.

L’ordinanza sarà in vigore fino al 9 marzo prossimo, ma non è escluso un suo prolungamento ulteriore in baso alle notizie che vi giungeranno nei prossimi giorni.

Potrebbe interessarti anche —> Coronavirus, clamoroso scenario in Serie A: le ultime!

Ecco quanto si legge nel documento diramato:

I sindaci dei comuni dell’isola di Ischia ordinano il divieti di accesso ai Comuni dell’isola d’Ischia foino al 9 marzo e comunque fino a quando non saranno disposto d’intesa con la competente autorità sanitaria, idonei presidi sanitari prima degli imbarchi per l’isola:

per i cittadini di nazionalità cinese provenienti dalle aree interessate dall’epidemia come indentificate dall’Organizzione Mondiale della sanità

per chiunque abbia soggiornato nelle aree di cui al punto a) negli ultimi quattordici giorni

per i residenti delle Regioni Lombardia e Veneto interessate dai casi di contagio da COVID-19

Il divieto è adottato in via precauzionale ed è finalizzato a prevenire la diffusione della malattia infettiva CODIV-19 con riserva di ogni ulteriore eventuale provevdimento anche di sospensione o di revoca del predetto divieto o il suo prolungamento in caso di mutate esigenze di tutela della salute e della incolumità dei cittadini.

Leggi anche —-> Coronavirus, terza persona morta in Italia: era ricoverata in oncologia