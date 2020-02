Stato di emergenza anche in Italia, in poco più di 24 ore i contagi di coronavirus si sono estesi in maniera preoccupante

Coronavirus arrivato anche in Italia e si estende a macchia d’olio. Preoccupazione in tutto il Paese dopo un bollettino che conta oltre 100 contagi al nord, 89 in Lombardia, 25 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 2 nel Lazio (la coppia di turisti cinesi allo Spallanzani) ed una in Piemonte. Tra questi anche un 17enne residente in Valtellina che studia a Codogno. Due, invece, le vittime, una in Veneto e un’altra in Lombardia. Interi comuni posti in isolamento e migliaia di persone in quarantena in attesa di test per sincerarsi delle proprie condizioni. E’ stato d’allerta Nazionale.

L’intera redazione di iNews24.it si occuperà dell’aggiornamento LIVE dello stato del virus in Italia.

PER AGGIORNARE LA PAGINA CLICCA QUI

12:03 – NUOVO CONTAGIO: è risultato positivo un paziente ricoverato stanotte in rianimazione al San Gerardo di Monza.

12:00 – NUOVO CONTAGIO: si tratta di un minore di 17 anni di Valtellina, Lombardia, il nuovo contagiato di Coronavirus. Sembrerebbe che quest’ultimo studiasse all’istituto agrario di Codogno.

11:35 – ALTRO MATCH DI SERIE A RINVIATO: oltre Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari un altro match di Serie A è stato rinviato: Torino-Parma.

11:32 – DUE NUOVI CASI A VENEZIA: una coppia d’anziani di 88 anni sono stati ricoverati in terapia intensiva per aver contratto il virus

10:53 – CLICCA QUI PER SCARICARE IL PIEGHEVOLE SUI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE PER IL CORONAVIRUS

10:21 – IL BOLLETTINO DEI CONTAGI: 89 contagi in Lombardia, 17 in Veneto questo il bollettino di questa mattina

Domenica, 23 Febbraio 2020

00.10 – UFFICIALE RINVIATA INTER-SAMPDORIA: Arriva l’annuncio ufficiale del sindaco di Milano, Giuseppe Sala: causa coronavirus saranno rinviate diverse manifestazioni pubbliche, fra cui anche la partita di Serie A, Inter-Sampdoria.

23.35 CASSA INTEGRAZIONE PER I DIPENDENTI COSTRETTI A CASA Se le aziende nelle zone contagiate chiudono e lasciano i dipendenti saranno tutelati. Per loro scatterà la Cassa Integrazione Ordinaria.

23.25 – DECRETO LEGGE PER TUTELARE LA SALUTE DEI CITTADINI: ecco le parole del Premier Giuseppe Conte al termine della riunione del Consiglio dei ministri nella sede della Protezione civile.

23.10 GITE SCOLASTICHE SOSPESE IN TUTTA ITALIA Studenti a rischio? Il ministero dell’Istrizione soispende tutte le gite. Lo ha comunicato poco fa il ministro, Lucia Azzolina. “Le misure approvate consentono la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all’estero”. Lo scrive su Twitter la ministra dell’Istruzione

22.45 VENETO, SEDICI I CASI POSITIVI ACCERTATI Sono 16 in Veneto i casi di persone positive al test coronavirus come ha comunicato la Regione all’Ansa. A Vò Euganeo 12 casi, compreso l’anziano deceduti ieri. Gli altri 4 a Mirano.

22.15 PIEMONTE, TUTTI NEGATIVI GLI ESAMINATI Risultato negativo del tampone al quale è stata sottoposta oggi una sonna astigiana. Trasportata d’urgenza dall’ospadale di Asti all’Amedeo di Savoia a Torino, in tarda serata il responso. Risultano negativi al Coronavirus tutti i 15 pazienti in diverse province piemontesi che hanno affrontato la prova del tampone.

Novità sul vaccino arrivano dall’Australia

22.00 VACCINO, DALL’AUSTRALIA PRIME RISPOSTE Gli studiosi della Queensland University in Australia stanno lavorando su un vaccino. I primi risultati sono confortanti, ma ci vorranno aleno sei mesi.

20.45 UNIVERSITA’ LOMBARDE, STOP ALLE LEZIONI Tutte le facoiltà universitarie della Lombardia rimarranoi chiuse fino al 2 marzo. Una decisione presa dalla conferenza dei Rettori

20.30 LODIGIANO, NON ERA LUI L’UNTORE Smentite le ricostruzioni delle prime ore. Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha confermato che il 38enne colpito da coronavirus nel lodigiano non è stato contagiato dall’amico. Era tornato dalla Cina, vero, ma è risutato negativo a qualsiasi test, quindi la diffusione non è partita da lui.

18.35 – PRIMO CASO UFFICIALE ANCHE A MILANO: si tratta di un uomo di Sesto San Giovanni, che è stato immediatamente trasferito al San Raffaele di Milano.

17.22 – A NAPOLI SI CORRE AI RIPARI: disinfezioni sui treni di Circumvesuviana e Cumana

Coronavirus, nuovo caso in Piemonte. E ora si teme anche in Umbria

16.50 – NUOVO CASO POSITIVO IN PIEMONTE: i test hanno dato esito positivo su un paziente a Torino, effettuati all’ospedale Amedeo di Savoia. Primo caso di positività al Coronavirus nella Regione

16.30 – CASO SOSPETTO ANCHE IN UMBRIA: un uomo di Foligno, che avrebbe avuto contatti con uno dei contagiati in Lombardia, è stato messo in isolamento perché caso sospetto. La Regione umbra ha dichiarato che l’uomo “presenta sintomi respiratori” ma è stato messo subito in isolamento e le sue condizioni vengono monitorate.

16:00 – LOMBARDIA E VENETO, SALGONO A 50 I CASI: nel frattempo i casi di Coronavirus sono saliti a 50 tra Lombardia (39) e Veneto (11). Il presidente della Regione Lombarda Attilio Fontana ha dichiarato che si sono verificati tutti nelle zone meridionali di Lodi, da dove è partito il focolaio. “Le misure messe in atto sono efficienti e positive. La gente non va in giro e rimane a casa, questo è importante”.

12:38 – MARITO DELLA COPPIA DI CINESI STA BENE: la coppia di cinesi ricoverata è stata sottoposta ai test e da quest’ultimi il marito ne è uscito negativo. L’uomo è stato trasportato in reparto

12:06 – PAZIENTE DIMESSO DALLO SPALLANZANI: l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, ha fatto sapere che il ricercatore italiano ricoverato per Coronavirus è, in realtà, risultato più volte negativo al test. L’uomo sarà dimesso.

12:02 – 7 CASI IN VENETO: il governatore del Veneto Luca Zaia, ha fatto sapere che sono saliti a 7 i casi tutti residenti a Vo’ Euganeo, due sono i familiari dell’uomo deceduto.

11:25 – RICOVERATA UN INFERMIERE: è stato in contatto con il 38enne di Codogno, l’infermiere del Pronto Soccorso dopo aver avuto i primi sintomi del virus è stato trasportato all’ospedale Guglielmo Da Saliceto di Piacenza nel reparto malattie infettive.

10:52 – NUOVO CONTAGIO: sembrerebbe ci sia un’altra persona contagiata a Pizzighettone, Cremona.

10:15 – SECONDA VITTIMA IN ITALIA: si tratta di una donna lombarda la seconda vittima in meno di 24 ore.