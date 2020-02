Coronavirus, clamoroso scenario in Serie A: le ultime sulle prossime giornate di campionato dopo quanto accaduto in queste ore.

Il Coronavirus ha colpito anche il campionato di Serie A e addirittura quattro partite della venticinquesima giornata sono state rinviate a data da destinarsi. Ma non è finita qui: diversi match in programma nei prossimi turni sarebbero in dubbio e, a questo punto, si starebbe prendendo in considerazione una clamorosa ipotesi per permettere il normale svolgimento del torneo. Ma procediamo con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in merito a questa delicata vicenda.

Coronavirus, clamoroso scenario in Serie A: le ultime!

Secondo quanto riportato in queste ore da ‘La Repubblica’, almeno 2 turni del campionato di Serie A potrebbero disputarsi a porte chiuse se la situazione dovesse peggiorare. Non ci sarebbero infatti date utili in caso di nuovi rinvii e l’unica soluzione possibile sarebbe quella di far scendere le squadre in campo, ma senza tifosi. Uno scenario davvero surreale che si sta facendo largo in queste ore e che potrebbe presto concretizzarsi. Una pessima notizia per tutti i grandi appassionati di calcio che potrebbero essere costretti a seguire da casa la loro squadra del cuore.

