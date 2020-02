Coronavirus che si espande a macchia d’olio, una nuova regione coinvolta

Coronavirus arrivato anche in Italia e si estende a macchia d’olio. Preoccupazione in tutto il Paese dopo un bollettino che conta oltre 130 contagi al nord, 89 in Lombardia, 25 in Veneto, 9 in Emilia Romagna, 2 nel Lazio (la coppia di turisti cinesi allo Spallanzani) ed una in Piemonte. Tra questi anche un 17enne residente in Valtellina che studia a Codogno. Due, invece, le vittime, una in Veneto e un’altra in Lombardia. Interi comuni posti in isolamento e migliaia di persone in quarantena in attesa di test per sincerarsi delle proprie condizioni. E’ stato d’allerta Nazionale.

Coronavirus, nuovi contagi in Emilia Romagna

9 casi in Emilia Romagna. Questo il preoccupante dato che sta invadendo una nuova regione. Secondo quanto riporta la Regione si tratta di cinque piacentini e di un residente in provincia di Lodi, in Lombardia. Tra i nuovi casi ci sono anche due medici e un infermiere dell’ospedale di Piacenza. Dei nove positivi al coronavirus, 5 sono ricoverati in ospedale e 4 si trovano al proprio domicilio, in isolamento.