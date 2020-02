Coronavirus, a Bergamo sono appena stati registrati ben 4 persone infette dal virus di origine cinese. Di seguito le ultimissime notizie sulla faccenda.

Il Coronavirus si diffonde e tocca Bergamo. Secondo le ultime notizie riportate da ANSA, infatti, ben 4 persone sarebbero risultate positive al test del Coronavirus. Il pronto soccorso dell’ospedale di Alzano Lombardo è attualmente in isolamento e si sta considerando l’idea di chiudere l’intera struttura. Stando alle ultime, qui un paziente ha portato il virus che ha infettato anche l’infermiere che lo ha assistito. Gli altri due casi si sono invece registrati in un altro ospedale di Bergamo ed a Seriate. Nelle prossime ore gli enti preposti potrebbero prendere decisioni più severe per arginare il problema ed evitare che si creino nuovi focolai della malattia.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, 134 infetti, 26 in terapia intensiva: 4 casi a Bergamo – DIRETTA

Coronavirus, a Bergamo registrati 4 infetti: ospedale in isolamento

Le cose diventano sempre più complesse e la autorità stanno cercando di fare il massimo per non far diffondere la malattia. Vi ricordiamo che è fondamentale non recarsi in pronto soccorso se si crede di aver contratto il virus, ma limitarsi a chiedere aiuto da casa, telefonando ai numeri predisposti per trattare le emergenze coronavirus.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, clamoroso scenario in Serie A: le ultime!