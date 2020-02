I numeri di persone positive al Coronavirus crescono, e aumentano le precauzioni. Il disinfettante Amuchina venduto online a un prezzo clamoroso

Il Coronavirus continua ad essere il principale argomento di discussione delle ultime settimane. La terribile epidemia partita da Wuhan, in Cina, si è espansa in tutto il mondo e continuano ad aumentare le persone contagiate. In Italia, la cifra è cresciuta esponenzialmente nel giro degli ultimi giorni, facendo arrivare ‘lo stivale’ al quarto posto nella classifica mondiale dei paesi col maggior numero di persone risultate positive alla malattia. Aumenta perciò ogni giorno di più la paura da parte degli italiani e, di conseguenza, vengono prese anche le dovute precauzioni. Oltre ai vari comunicati da parte del Ministero della Salute, dagli organi competenti e al blocco di molte attività nel nord Italia, gli italiani cercano anche altre precauzioni. Ha dell’incredibile il prezzo di vendita raggiunto dal disinfettante Amuchina su Ebay!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, morto un altro passeggero della nave Diamond

Coronavirus, impenna il prezzo di Amuchina su Ebay

59,99 euro per un flacone da 500 ml del gel igienizzante Amuchina. No, non è uno scherzo, ma il prezzo attuale per comprare un solo prodotto disinfettante. L’impennata che ha avuto ha sicuramente dell’incredibile, ed è sintomo del fatto che gli italiani iniziano ad essere seriamente preoccupati dell’epidemia, e cercano soluzioni di ogni tipo. Da evidenziare anche il numero di acquisti effettuati dai clienti online nell’ultima ora: 47 prodotti venduti. Ossia più di 2800 euro di guadagno vendendo poco meno di 50 flaconi di Amuchina. Questa mattina anche altri siti di e-commerce vendevano il noto disinfettante a prezzi ancor più esorbitanti, salvo poi reimpostare la cifra a valori più nella norma.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, scappa da Codogno per tornare in Irpinia è in quarantena