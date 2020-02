Il noto imprenditore italiano, Flavio Briatore, si è lasciato andare ad uno sfogo sul suo profilo Instagram. Nel mirino tutta la classe politica italiana.

Il mondo della politica italiano vive un momento di grande destabilizzazione. Tra politici che passano da partito a partito ed altri che si fanno la guerra in casa, l’Italia sta provando ad uscire dalla delicata situazione economica nonostante i vari terremoti interni.

A descrivere la situazione politica italiana ci ha pensato Flavio Briatore. L’ex dirigente sportivo ed imprenditore italiano si è sfogato duramente su Instagram, sorprendendo i fans e l’intero web ed il mondo della politica. Andiamo a scoprire cosa ha detto l’imprenditore sul proprio profilo Instagram.

Briatore si sfoga: “Governo di incapaci, da prendere a calci in cu..”

Così l’imprenditore, armato di telefono alla mano, ha infiammato i social network, sfogandosi su Instagram. Infatti Briatore ha iniziato il suo discorso affermando: “Il governo è uno scandalo, ci vorrebbe il movimento degli Squali. Buttiamo fuori questo governo di incapaci“.

Ma il proprietario del Billionaire non si ferma qua, e continua il suo duro sfogo affermando: “Il governo che abbiamo adesso è uno scandalo, dopo la Finanziaria non ha fatto nulla. La maggioranza litiga tutti i giorni, pensando al potere, per 400 nomine e 400 poltrone. A questa gente non frega niente del paese: i consumi rallentano e la disoccupazione aumenta, il governo non porta avanti nessun provvedimento“.

Briatore ha infine concluso il suo sfogo lanciando anche un frecciatina all’ex Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. L’imprenditore ha infatti affermato: “Perché non ci ribelliamo? Qui non ci vogliono le Sardine, ci vuole il momento degli Squali. Bisogna fare come i tifosi di calcio che, quando la squadra non va, ai giocatori urlano ‘andate a lavorare o vi pigliamo a calci in culo.” – continua – “Sono tutti incapaci, gente che non ha mai gestito niente, escluso l’imprenditore che vendeva le bibite al San Paolo“.

Con questo duro discorso su Instagram, così Briatore avanza la sua candidatura. L’imprenditore infatti già in passato avevaa espresso il suo interesse nello scendere in politica ed adesso sembra pronto al grande passo.

L.P.

