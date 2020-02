Scossa di terremoto avvertita oggi in Emilia Romagna, nelle province di Modena e Reggio. Ecco tutti i dettagli sul sisma: magnitudo e danni

Una scossa di terremoto è stata avvertita nel primo pomeriggio in Emilia Romagna, più precisamente nelle province di Modena e Reggio. Secondo le rilevazioni effettuate dall‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l’epicentro del sisma è la città di Correggio (Reggio Emilia) ed ha fatto registrare una magnitudo di 3.4 gradi della Scala Richter. Il terremoto ha avuto una profondità di 6 chilometri. Non si sono verificati, al momento, danni a cose e a persone, tanto che i Vigili del fuoco, avvertiti da qualche chiamata di cittadini allarmati, non sono nemmeno dovuti intervenire.

