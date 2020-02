Spal-Juventus: ecco Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino della gara della venticinquesima giornata del campionato di Serie A.

La Juventus si impone sul campo della Spal nell’anticipo serale della venticinquesima giornata del campionato di Serie A e consolida il primato in classifica in attesa delle gare di Lazio e Inter. Finisce 2-1 a favore della compagine allenata da Sarri, che disputa una buonissima partita a pochi giorni dal match di Champions League contro il Lione. Le reti decisive portano la firma di Cristiano Ronaldo e di Ramsey, che regalano tre punti preziosissimi ai bianconeri in vista della volata scudetto con l’undici di Simone Inzaghi e quello di Conte. Il gol dei padroni di casa, invece, è stato messo a segno da Petagna su calcio di rigore.

Spal-Juventus, ecco Voti e Highlights

Di seguito tabellino, voti e highlights della sfida della venticinquesima giornata del campionato di Serie A tra Spal e Juventus:

Spal: Berisha 6,5; Cionek 5,5, Zukanovic 5,5, Bonifazi 5, Reca 5,5; Missiroli 6,5 (80′ Tunjov sv), Valdifiori 6, Castro 5 (60′ Fares 5,5); Strefezza 6, Petagna 6,5, Valoti 5,5 (89′ Di Francesco sv).

Juventus: Szczesny 6; Danilo 6, Rugani 5, Chiellini 6 (54′ De Ligt 6), Alex Sandro 6; Ramsey 7 (73′ Rabiot 6), Bentancur 6, Matuidi 6 (79′ Bernardeschi sv); Cuadrado 6,5, Dybala 7, Ronaldo 7.

Marcatori: 39′ Ronaldo (J), 61′ Ramsey (J), 69′ Petagna (S)

Ammoniti: Valoti, Zukanovic, Strefezza, Cionek (S), Matuidi, Danilo (J)

<<< Clicca qui per vedere in anteprima gli highlights di Spal-Juventus >>>