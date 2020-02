Roma blocco traffico, domenica 23 febbraio: di seguito la lista di chi potrà circolare nella Capitale nella giornata di domani.

Roma, domani blocco auto nella fascia verde | Blocco traffico Roma 23 febbraio 2020

Domani, 23 febbraio, ci sarà la terza domenica ecologica a Roma e il conseguente blocco delle auto. C’è una novità, però, rispetto al passato e riguarda gli orari della fascia verde: la circolazione di moto e auto sarà infatti vietata dalle 6,30 del mattino alle 12,30 e successivamente dalle 17 alle 20 di sera. Una leggerissima modifica dal momento che domani, alle ore 18:00, la Roma ospiterà anche il Lecce nella sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Roma, blocco auto diesel: ecco le procedure anti-smog

Roma blocco auto, ecco chi potrà circolare

Non tutti i veicoli, però, saranno costretti a non circolare negli orari indicati sopra. Tra i veicoli esentati ci sono quelli a trazione elettrica e ibridi, quelli alimentati a metano, a GPL e veicoli BI – FUEL (benzina / GPL o metano), gli EURO “6”, i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi EURO “2” e successivi, i motocicli a 4 tempi EURO “3” e successivi, i veicoli adibiti a servizi manutentivi di Pronto Intervento, gli autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico e privato, taxi ed autovetture in servizio di noleggio, veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V., veicoli muniti del contrassegno per persone invalide, veicoli di imprese che eseguono lavori per conto di Roma Capitale, veicoli dei Sacerdoti e dei Ministri di culto di qualsiasi confessione, veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI.