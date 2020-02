L’Agenzia Spaziale Europea cerca candidati. Una ricca retribuzione per stare due mesi a letto, per studiare cosa accade corpo umano durante i viaggi spaziali. Sembrerebbe allettante, ma non è poi così divertente.

Tra tanta tecnologia, razzi, supercomputer e quant’altro, è proprio l’essere umano l’anello debole della corsa allo spazio. I corpi degli astronauti sono infatti esposti a sollecitazioni incredibili, tra le varie conseguenze perdono densità muscolare ed ossea e possono accusare problemi agli occhi.

Una serie di stravolgimenti causati in primis dall’assenza di gravità e dai movimenti limitati all’interno degli angusti spazi dei veicoli spaziali. Se l’obiettivo è quello di portare l’uomo su Marte, ad esempio, diventa fondamentale studiare nei dettagli come può reagire il corpo umano a viaggi prolungati.

Due mesi a letto, così l’uomo si prepara a viaggiare nello spazio

“Il nostro obiettivo è provare in modo definitivo le misure che riducono gli effetti indesiderati della vita in assenza di gravità – spiega Angelique Van Ombergen, coordinatore scientifico all’Esa per la ricerca umana – L’ESA conduce studi sui letti da lungo tempo e questa nuova prova sfrutterà tutte le conoscenze ottenute fin qui e questo per ottenere i migliori risultati possibili”.

Da qui la “chiamata alle armi” per i volontari, a cui è richiesto di trascorrere due mesi a letto in cambio di un compenso che può arrivare fino a 15mila euro. Potrebbe sembrare il lavoro dei sogni, ma assicurano che non è così.

Letti speciali ed esami medici costanti: il risvolto della medaglia

I test si svolgeranno presso gli istituti di medicina spaziale Medes di Tolosa, in Francia, e Jozef Stefan di Planica in Slovenia. Gli speciali letti hanno una inclinazione di 6°, sollevando leggermente i piedi del volontario: il candidato dovrà avere sempre una spalla in contatto con il letto, indipendentemente dal fatto che stia dormendo, mangiando o espletando i suoi bisogni fisiologici.

Periodicamente vengono effettuati prelievi di sangue e biopsie muscolari, per monitorare le condizioni dell’organismo in queste particolari condizioni. Inoltre, è probabile che si venga anche posti in una speciale centrifuga (sempre stando a letto) per simulare gli effetti della gravità artificiale come se si stesse in piedi. Se ancora non vi siete convinti a desistere c’è una apposita pagina web dove potete inserire la vostra candidatura.

