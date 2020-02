Oggi, a Roma, il PD ha votato ed eletto la sua nuova presidente dell’assemblea nazionale del partito: scelta Valentina Cuppi

Ora è ufficiale: Valentina Cuppi è la nuova presidente dell’assemblea del PD. La sindaca di Marzabotto ha ricevuto questa carica a Roma, dove era presente anche Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico. Nominata quasi all’unanimità, con un solo presidente astenuto, la neo presidente ha preso la parola visibilmente emozionata, ringraziando chi ha deciso di fare affidamento sulla sua persona, e rendendo omaggio alle Sardine: “La democrazia non può essere sostituita dalle piazza virtuali. Dobbiamo ringraziare le sardine perché sono riuscite a far emergere in maniera dirompente la voglia di partecipazione delle persone“. E alle critiche riguardanti alle sue iscrizioni al partito solamente ieri, Valentina Cuppi ha risposto affermando di aver preso questa scelta in quanto condivide a pieno il progetto di Zingaretti.

PD, le parole di Zingaretti durante l’assemblea

Grande protagonista è stato Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico. Una volta aver presentato la neo presidente dell’assemblea nazionale del PD, ringraziandola e riponendo in lei la più sentita fiducia per il suo futuro operato, si è rivolto alle opposizioni. “Per unire l’Italia si deve unire la politica. E’ un errore drammatico picconare, dividere. Cercare avventure solitarie che aiutano qualcuno ma non l’Italia a essere un paese migliore“. Cambiando poi argomento e rivolgendosi agli alleati del PD, il segretario Zingaretti ha parlato del bisogno di rimanere uniti durante le prossime elezioni regionali e comunali, e di non lasciare il partito “solo contro Salvini e le destre, l’unità è un valore fondamentale“. Infine, ha voluto rassicurare i presenti circa il Coronavirus, chiedendo di riporre la massima fiducia nella scienza e nella sanità.

