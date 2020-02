Il cane nato con cinque zampe, Gema, ha finalmente trovato una casa pronta ad adottarla dove troverà molti amici di gioco

Gema, quando è nata, era la più piccola fisicamente ma anche quella più vivace. Una particolarità, però, ha spaventato la sua proprietaria. La cagnolina è infatti nata con cinque zampe e quindi la donna l’ha affidato alle cure di un rifugio per animali che potesse trovargli una famiglia. Lo Stray Rescue of St. Louise si è preso cura di lei fino ad ora che ha finalmente trovato una casa pronta ad adottarla.

La felicità di Gema che trova una casa

“Quando la sua famiglia ci ha chiesto aiuto, e per questo li ringraziamo, abbiamo immediatamente accolto Gema nella nostra famiglia. Avrà tutto ciò di cui ha bisogno per avere il futuro più luminoso possibile. Non sappiamo se dovrà sostenere un intervento chirurgico in futuro. Nel frattempo continua a giocare e a divertirsi. Speriamo che la quinta zampa non le procuri problemi” aveva detto recentemente Cassady Caldwell, direttore esecutivo del rifugio. “Gema ha anche un grande equilibrio e una buona coordinazione da quando è diventata una professionista nell’usare le gambe posteriori, mettendosi in una posizione simile a quella di un canguro”. Ora però afferma: “E’ davvero felice”. Ora può gioire in una famiglia con tanti cani e gatti pronti a giocare con lei.

