Friends ritorna. La famosissima serie televisiva americana sta per tornare sul piccolo schermo con un nuovo episodio targato HBO.

E’ appena stata annunciata una novità che sta creando il caos sui social networks. Tutti gli amanti di Friends, infatti, da anni chiedono un nuovo episodio, uno speciale. Un piccolo frammento di episodio che riveda tutti i propri beniamini di nuovo insieme, a confrontarsi con la vita ed i suoi problemi anni dopo l’ultima volta. Ne sono nate speculazioni di ogni tipo. Le petizioni sui siti ed i blog ormai si sprecano, per non parlare di alcuni episodi scritti da membri delle community che danno il via anche a contest per scegliere l’episodio più bello. A tutti quelli che amano Friends e non solo è destinata la notizia che è giunta una manciata di minuti fa dall’America. Friends tornerà con un episodio speciale.

LEGGI ANCHE —> Sonic batte Pikachu: è il film da videogame più visto nella storia

Friends ritorna, il cast si riunisce per un episodio speciale

HBO, una delle case più importanti per quanto riguarda il cinema e la televisione, ha deciso di accontentare i fan. La casa di produzione che ha girato prodotti come Game of Thrones ha deciso di investire per riportare tutto il cast in un’unica stanza: Friends avrà un ultimo grande episodio. Non un episodio normale, ma un maxi-episodio, fanno sapere dall’America, con protagonisti tutti gli attori che hanno fatto grande la serie. Secondo le ultime notizie, ad ognuno dei sei “amici” verrà dato un assegno da 2,5 milioni di dollari per partecipare all’episodio. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry saranno di nuovo insieme, per un’ultima volta “amici”.

LEGGI ANCHE —> Elisabetta Canalis sfila col seno scoperto, caos sui social – FOTO