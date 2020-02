Fiorentina-Milan 1-1: tutti gli Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino del posticipo di sabato sera per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A.

Milan fermato sul pari a Firenze, ma non senza rimpianti. Nei primi venti minuti meglio la Fiorentina che gioca più compatta. La squadra di Pioli, applaudirtissimo dal suo ex pubblico, invece fatica a trovare ritmi e misure. In realtà però l’occasione più grande del primo tempo capota sui piedoi di Ibrahimovic. Un’azione da applausi, quella che porta al vantaggioo rossonero, Peccato però che venga annullato per un fallo di mano che, visto e rivisto al VAR, sembra molto dubbio.

Nella ripresa quasi subito Donnarumma accusa problemi fisici e lascia il posto a Begovic. Ma il Mialn poco dopo passa: clamorosa incomprensione tra Caceres e Pezzella, Rebic approfitta alla grande dell’errore e segna per la sesta volta di fila. Altra svolta al 61′ Dalbert atterra Ibra al limite e Calvarese lo ammonisce. Poi però richiamato al VAR tira fuori il rosso perchè il fallo ha impedito una chiara occasione da rete.

Iachini a quel punto gioca la carta Cutrone, ex con il dente sufficientemente avvelenato. Ma c’è anche un nuovo gol annullato al Milan, questa volta a Castillejo per offisde. Sull’altro fronte invece Vlahovic sfiora il pari che arriva a 7′ dalla fine. Cutrone atterrato, anche se il tocco è più sul piede che sul pallone, e vorrebbe pure battere. Invece tocca a Pulgar che insacca.

In pieno recupero la Fiorentina trova anche una doppia occasione per ribaltare la partita, ma finisce così. Entrambe restano in corsa per i loro obiettivi.

Fiorentina-Milan 1-1, Voti e Highlights

Di seguito tabellino, voti e highlights della sfida della venticinquesima giornata del campionato di Serie A tra Fiorentina e Milan.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 6.5; Milenkovic 6, Pezzella 5.5, Caceres 5; Lirola 5.5 (73′ Igor sv), Duncan 6, Pulgar 6.5, Castrovilli 6.5 (68′ Cutrone 6.5), Dalbert 4.5; Chiesa 6, Vlahovic 6.5. All. Iachini 6.5.



MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma 6 (52′ Begovic 6); Conti 6, Gabbia 6 (73′ Musacchio sv), Romagnoli 6.5, Theo Hernandez 6; Castillejo 6.5 (80′ Salemaekers sv), Kessiè 6, Bennacer 6.5, Rebic 7; Calhanoglu 6; Ibrahimovic 6.5. All. Pioli 7.

MARCATORI: 56′ Rebic, 83′ rig. Pulgar

AMMONITI: Bennacer, Calhanoglu, Caceres, Theo Hernandez

ESPULSO: Dalbert

