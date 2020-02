Cremona, il Comune chiude tutte le scuole per l’allarme Coronavirus. La misura arriva dopo il primo contagio in città

Al di là delle comunicazioni istituzionali che invocano la calma e rifiuto di facili allarmismi, il Coronavirus in Italia continua a fare paura. Dopo la prima vittima in Veneto e i pesanti contagi nel Lodigiano (uno in gravi condizioni), anche Cremona entra tra le aeree a rischio. Il centro lombardo ha dovuto fare i conti con uno dei 16 casi riscontrati nella Regione del Nord Italia, e ha deciso di adottare delle misure straordinarie per evitare ulteriori infezioni.

Cremona, chiusura di tutte le scuole per l’allarme Coronavirus

Proprio nelle ultime ore per far fronte all’emergenza Coronavirus, il Comune di Cremona ha deciso di chiudere tutte le scuole. La nota comparsa su Facebook, recita testualmente: “Insieme alla Prefettura abbiamo deciso, in via cautelativa e preventiva rispetto alla diffusione del COVID-19 sul nostro territorio, di chiudere tutti gli istituti scolastici per oggi (22 febbraio), dalle elementari alle superiori. Invitiamo i ragazzi a rimanere a casa“. In più anche Cremona sta valutando “la sospensione di diversi eventi sportivi, oltre ai festeggiamenti per il Carnevale“. La Regione Lombardia, nella fattispecie, ha già annunciato la cancellazione di 42 gare di calcio della Lega Dilettanti. Inoltre Piacenza ha sospeso ogni manifestazione sportiva, compreso il basket (sfida di Serie B contro Jesi). L’allarme continua.

