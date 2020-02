In Serie B è ufficiale il rinvio di un match di calcio a causa dell’emergenza Coronavirus. Tutte le ultime sulla decisione del Gos

La paura per il Coronavirus, che ormai da un paio di giorni è entrato prepotentemente in Italia, ha coinvolto anche il mondo dello sport e del calcio. Dopo la comunicazione del rinvio di Piacenza-Sambendettese, match di Serie C, ora anche la Lega di Serie B ha deciso che Ascoli-Cremonese non si giocherà. La gara della 25esima giornata di campionato era in programma oggi alle ore 15 allo stadio ‘Del Duca‘ nella città marchigiana, ma il Gos (Gruppo Operativo di Sicurezza) ha disposto all’ultimo minuto l’annullamento dell’evento sportivo.

Coronavirus, ufficiale la decisione del Gos: rinviato un altro match di calcio in Italia

Le due squadre erano già arrivare nell’impianto e tra circa mezz’ora avrebbero dovuto giocare, ma a Cremona è stato registrato un caso positivo di Covid-19 e dunque non si è voluto mettere in potenziale rischio nessuno. Nella città lombarda, infatti, sono state già prese misure di sicurezza come la chiusura delle scuole e l’annullamento di tutti gli eventi culturali e sportivi.

Già in mattinata di era riunita l’Unità di crisi ad Ancona, per evitare che anche gli eventi sportivi potessero diventare veicolo di trasmissione del Coronavirus. Proprio a causa del caso di influenza cinese riscontrato nella città lombarda si è deciso di fermare la partita, così come è avvenuto in molti campionati dilettantistici della Lombardia e anche nel Basket.