Seconda morte in Italia causata dal Coronavirus. Secondo le prime indiscrezioni la vittima sarebbe uno dei contagiati nel Basso Lodigiano.

Continua a tremare l’Italia. Infatti pochi minuti fa si è fatta registrare la seconda vittima per Coronavirus. Secondo alcune fonti la vittima sarebbe una donna che molto probabilment è legata ai casi di Cogogno. Intanto salgono a 30 i casi di infetti in Nord Italia.

Coronavirus, sono 30 i contagi: cresce la paura

Continua a far paura il virus cinese in Italia. Dopo le due morti registrate tra ieri e oggi, adesso regna la paura nella penisola. Specialmente al Nord Italia, tra Lombardia e Veneto, dove sis ono verificati i due decessi.

Secondo le prime indiscrezioni, sarebbero arrivati a 30 i casi di contagio da Coronavirus, ed adesso sono tutti ricoverati in isolamento. Diversi comuni, inoltre, hanno deciso di chiudere le scuole a scopo precauzionale. Infatti csono ben dieci i comuni in Lombardia che hanno disposto tale misura precauzionale, uno in Veneto e uno in Emilia-Romagna.

Inoltre, sempre in Veneto, la Protezione Civile “ha montato a scopo precauzionale 12 tende per massimo 96 posti all’esterno dell’ospedale di Schiavonia (Padova), a disposizione degli operatori sanitari e del personale medico“, come comunicato dal governatore veneto Luca Zaia.

L.P.

