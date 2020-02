Coronavirus, primo caso ufficiale anche in Piemonte: si tratta di un 40enne con febbre ma non in pericolo di vita. Ecco come ha contratto l’infezione.

Coronavirus, primo caso ufficiale anche in Piemonte. Dopo Lazio, Lombardia e Veneto, salgono così a quattro le regioni braccate dall’emergenza. Si tratta di un 40enne e c’è già un’idea su come abbia contrarre il virus.

Coronavirus, primo caso in Piemonte

Secondo quanto infatti riferisce la Regione, è stato a contatto con alcune persone ora infette al Codogno nel Lodigiano. “Non è un focolaio piemontese ma lombardo”, ha appunto sottolineato l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi. L’uomo si è ammalato “dopo essere entrato in contatto con il ceppo lombardo” per motivi di lavoro.

I suoi familiari ora sono sotto osservazione, ma nel frattempo ci sarebbero altri 15 casi paralleli da monitorare. L’uomo – informa la struttura sanitaria – ha un po’ di febbre ma sta bene.

Stasera, data l’urgenza aumentata notevolmente, parlerà il Premier Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio ha già avuto un vertice di circa quattro ore con la Protezione Civile e ora è atteso un discorso. In questo saranno comunicate le strategie di difesa e il piano di prevenzione. Nel frattempo Gulio Gallera, assessore lombardo al Welfare, ha provato a rassicurare tutti invitando a mantenere la calma: “Non è una pandemia”.

