Coronavirus, primo caso certificato anche a Milano adesso: arrivano ora aggiornamenti importanti dall’Ospedale San Raffaele.

Coronavirus, l’epidemia continua a flagellare la Lombardia. Dopo i molteplici casi nel lodigiano e dintorni, ora c’è anche un primo caso ufficiale a Milano. Si tratta di un paziente ricoverato all’ospedale San Raffaele, i cui esami hanno purtroppo dato esito positivo. La situazione in Italia, dunque, si fa sempre più complicata e l’allerta è ormai ai massimi livelli se si considera che si registrano già 2 persone morte nella nostra penisola.

Coronavirus, primo caso anche a Milano

Non è ancora chiaro come abbia contratto la malattia, né come abbia avuto contatti con i casi precedenti, ma una cosa è certa: secondo quanto riferito in questi minuti da ‘Fanpage.it’, l’uomo residente a Sesto San Giovanni sarebbe risultato positivo al test. Seguiremo con attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso nelle prossime ore.

