Coronavirus, audio fake diffusi via whatsapp: secondo questo falso allarme, ci sarebbero due casi a Peschiera del Garda in Veneto all’ospedale Pederzoli. Tutto falso.

Coronavirus, attenzione alle catene e agli audio fasulli via whatsapp adesso. L’ultimissimo sta circolando proprio in queste ore, con una nota vocale che evidenzierebbe nuovi casi a Peschiera del Garda in Veneto all’ospedale Pederzoli.

Coronavirus, audio fake via whatsapp a Peschiera

La voce, apparentemente spaventata, recita le seguenti parole: “Ragazzi, ciao a tutti… vi volevo avvisare che mi ha chiamato un amico di famiglia che è medico in radiologia a Peschiera… ci sono due ragazze ricoverate col Coronavirus al Pederzoli. Chiedono di spargere la voce, arriverà che lo diranno alla televisione sicuramente ma chiedono di spargere la voce!”.

E ancora: “Evitate di andare in ospedale a Peschiera. Quindi nel caso ci fosse bisogno… chiamate l’ambulanza! Restate a casa! Ma non andare in ospedale per riuscire a trattenere il contagio! Se avrò maggiori informazioni io vi terrò informati. Se potete anche voi avvisare le vostre conoscenze così più gente lo sa e meglio è… ciao a tutti!”.

Assolutamente un falso allarme: malgrado non manchino i casi in Veneto, non sono assolutamente registrati questi due nuovi casi citati direttamente dal Pederzoli.

L’epidemia si diffonde e la paura anche, con qualcuno che ci scherza su oltremisura non comprendendo nemmeno le possibili conseguenze con questi messaggi di procurato allarme nel corso di un’emergenza nazionale.

