Il cinese ricoverato allo Spallanzani di Roma insieme alla moglie per il Coronavirus si è negativizzato ed è ora in buone condizioni di salute

Continuano ad arrivare aggiornamenti in tempo reale riguardanti la terribile epidemia del Coronavirus, che sta preoccupando ogni angolo del mondo. In Italia, si sta alzando il numero di persone risultate positive ai test, e ci sono anche stati i primi due casi di decesso. Arrivano però anche buone notizie: l’uomo cinese che era ricoverato allo Spallanzani di Roma si è negativizzato, non è più malato di Coronavirus. Al momento è uscito dalla rianimazione ed è in reparto. Più delicata la situazione della moglie, che si trova ancora in rianimazione ma non è più intubata. Anche per lei, come confermano i medici dello Spallanzani, ci sono segnali molto positivi. Nei prossimi giorni dovrebbe uscire e andare in reparto insieme al marito.

Coronavirus, parlano i medici dello Spallanzani

Arrivano anche le parole degli esperti, a partire dall’Assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D’Amato: “L’uomo cinese, ricoverato assieme alla moglie allo Spallanzani, si è negativizzato ed è in buone condizioni di salute“. Dopo aver rassicurato sulle condizioni del paziente di Wuhan, ha poi parlato anche del ricercatore italiano ricoverato per il Coronavirus, risultato negativo ai test e che quindi potrà essere dimesso dallo Spallanzani già in giornata. Anche il direttore scientifico dell’ospedale, Giuseppe Ippolito, ha voluto spendere due parole da rivolgere agli italiani, per rassicurarli sull’epidemia che sta preoccupando tutti: “Non bisogna farsi prendere dall’allarmismo. E’ una malattia non mortale, la ricerca fa grandi passi avanti“.

