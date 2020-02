L’allarme Coronavirus in Italia è sempre più alto, ma dalla CRI arrivano degli avvertimenti. Il presidente Francesco Rocca spiega come ci si deve comportare

L’Italia, soprattutto quella del Nord, sta entrando nel panico per i recentissimi casi di Coronavirus, che hanno portato già alla morte di due persone anziane tra venerdì sera e sabato mattina. Il focolaio è partito da un cittadino di Codogno, nella provincia di Lodi, da poco rientrato dalla Cina, che avrebbe trasmesso il virus ad un 38enne, in gravi condizioni, che a sua volta ha contagiato altre persone. Gli abitanti di Lombardia e Veneto sono in grande allerta, ma in questi casi è importante non farsi prendere dal panico e rimanere, per quanto possibile, lucidi per fare le scelte più sagge.

Coronavirus in Italia, tutti i consigli della CRI: parla il presidente Rocca

A proposito di ciò arrivano le parole di Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana: “Il livello di preoccupazione per il Coronavirus è comprensibilmente alle stelle, la situazione non va presa assolutamente con superficialità. Ma è importante far capire a tutti i cittadini che situazioni di panico possono aggravare la situazione, favorendo invece la possibilità reale di contagio con comportamenti controproducenti“.

Il momento nel nord Italia è delicato, ma Rocca rassicura: “Stiamo fornendo tutto il supporto possibile, rispondendo a tutte le esigenze potenziando le strutture con mezzi speciali e coordinandoci con le Regioni. Il trasporto dei casi sospetti verso le strutture specializzate avviene in completa sicurezza, tramite mezzi speciali ad alto biocontenimento. Rimaniamo operativi all’aeroporto e al porto di Fiumicino con i termo scanner per rilevare la temperatura corporea delle persone che arrivano”. La Croce Rossa mette a disposizione dei cittadini 24 ore su 24 il numero verde 800-065510.

Coronavirus, tutti i consigli della Croce Rossa per evitare il contagio

I consigli dati dalle autorità sanitarie sono quelle che si danno anche per le banali influenza, ma mai come in questo caso l’applicazione di queste semplici norme di buon senso possono contribuire ad evitare i contagi.

Lavarsi frequentemente le mani

Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

Non toccare occhi, naso e bocca con le mani

Coprire bocca e naso se starnutisci o tossisci

Non prendere farmaci antivirali o antibiotici se non prescritti dal medico

Pulire le superfici disinfettandole con cloro o alcol

Usare la mascherina se pensi di essere malato o si assiste persone malate

I prodotti “Made in China” e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Contattare il numero verde 1500 del Ministero della Salute se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni