Stato di emergenza anche in Italia, in poco più di 24 ore i contagi si sono estesi in maniera preoccupante

Coronavirus arrivato anche in Italia e si estende a macchia d’olio. Preoccupazione in tutto il Paese dopo un bollettino che conta oltre 30 contagi al nord, 27 in Lombardia e 3 in Veneto, e 2 morti. Interi comuni posti in isolamento e migliaia di persone in quarantena in attesa di test per sincerarsi delle proprie condizioni. E’ stato d’allerta Nazionale.

L'intera redazione di iNews24.it si occuperà dell'aggiornamento LIVE dello stato del virus in Italia.

11:25 – RICOVERATA UN INFERMIERE: è stato in contatto con il 38enne di Codogno, l’infermiere del Pronto Soccorso dopo aver avuto i primi sintomi del virus è stato trasportato all’ospedale Guglielmo Da Saliceto di Piacenza nel reparto malattie infettive.

10:52 – NUOVO CONTAGIO: sembrerebbe ci sia un’altra persona contagiata a Pizzighettone, Cremona.

10:15 – SECONDA VITTIMA IN ITALIA: si tratta di una donna lombarda la seconda vittima in meno di 24 ore.