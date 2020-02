Allerta Coronavirus in Italia dove si contano già due morti: ecco quanto ammesso in questi minuti dal premier Giuseppe Conte.

Allerta massima in Italia a causa del Coronavirus, che in queste ore si sta allargando a macchia d’olio nella nostra penisola. Al momento si registrano 2 morti e poco più di 60 contagi, ma questi numeri purtroppo sembrano destinati ad aggiornarsi continuamente. Intanto sono arrivato dichiarazioni importanti anche da parte di Giuseppe Conte al termine della riunione del Consiglio dei ministri nella sede della Protezione civile.

Coronavirus, parla il premier Conte

Ecco quanto ammesso dal Premier: “Mi sembra doveroso comunicare a tutti che abbiamo immediatamente adottato un decreto legge con l’obiettivo di contenere i contagi e di tutelare la salute degli italiani. Il bene della salute dei cittadini, al momento, è l’argomento che ci sta maggiormente a cuore ed è al primo posto nella gerarchia dei valori costituzionali. Sono sospesi, inoltre, gli eventi sportivi in Lombardia e in Veneto“. Resta da capire quali saranno le prime misure, ma si va verso una sospensione delle gite scolastiche in Italia e all’estero.

Non c’è ancora una comunicazioen ufficiale della Lega Calcio, ma sono a forte rischio tre partite di domani, 23 febbraio in Serie A. Si tratta di Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria e Verona-Cagliari.

