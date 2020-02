Cresce la paura per i numerosi contagi di Coronavirus registrati in Lombardia. Riportato, poco fa, un 16esimo contagio a Cremona.

Continua a crescere la paura in Lombardia, causata dai crescenti casi di Coronavirus. Dopo l’exploit rivelato nella giornata di ieri, questa mattina un altro sorprendente caso di contagio è stato registrato a Cremona.

Dopo i vari casi registrati nella Bassa Lodigiana, così arriva anche il rpimo caso a Cremona. Sono poche e frammentarie le notizie che arrivano riguardo al caso registrato nel cremonese. Secondo alcune fonti sarebbe in corso nell’ospedale una riunione d’emergenza su come gestire il caso.

Così in Italia si rischia di cadere nel panico. Nella giornata di ieri infatti è scoppiata la “bomba”, con i 15 casi registrati nel Basso Lodigiano e la piccola cittadina di Codogno messa letteralmente in quarantena. Inoltre altri due casi si erano registrati nel Veneto, a Castiglione d’Adda.

Coronavirus, il comune di Cremona chiude le scuole

Così intanto a Cremona il comune ha deciso di chiudere in via precauzionale tutte le scuole della città. Il primo cittadino Cremonese, Gianluca Galimberti, ha infatti comunicato sulla sua pagina Facebook: “In accordo con la Prefettura di Cremona, in via cautelativa e preventiva rispetto alla diffusione del Coronovaris sul nostro territorio, domani (sabato 22 febbraio) le scuole di ogni ordine e grado della nostra città rimarranno chiuse“.

Sempre Galimberti, continua poi nel suo post: “Stiamo valutando anche la sospensione degli eventi sportivi e delle manifestazioni legate al Carnevale“.

Il sindaco ha poi concluso affermando: “Siamo in stretto contatto con le autorità sanitarie e ci adoperiamo al massimo per tutelare la salute dei cittadini“.

Insomma al Nord Italia si sta vivendo una situazione davvero delicata, in cui i vari responsabili cittadini stanno cercando di mantenere la massima cautela per evitare un ulteriore diffusione del virus, specie dopo la prima morte per coronavirus in Italia, avvenuta nella giornata di ieri.

