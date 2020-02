Carnevale, tragedia a Sciacca: bimbo di 4 anni muore cadendo dal carro allegorico. La Procura ha aperto un’inchiesta

Tragedia di Carnevale a Sciacca, in provincia di Agrigento. Un bimbo di soli 4 anni è morto cadendo da uno dei carri allegorici che stavano sfilando per i festeggiamenti. Il piccolo era stato fatto salire sul mezzo mentre lo stesso era fermo. Poi però all’improvviso il carro ha iniziato a muoversi, senza che i genitori se ne accorgessero. Il bambino è caduto perdendo l’equilibrio e sbattendo violentemente la testa. Purtroppo a nulla è servito il trasporto d’urgenza in ospedale. Il colpo gli è stato fatale. La Procura ha deciso di aprire subito un’inchiesta per fare chiarezza sulla vicenda.

Carnevale, tragedia a Sciacca: bimbo di 4 anni muore cadendo dal carro

Nella ricostruzione della storia si evince come il piccolo era stato “posato” sul carro “Volere volare”, appartenente all’associazione “E ora li femmi tu“. Il papà era intento a scattare qualche foto ricordo di questo Carnevale. Purtroppo, tutto ad un tratto, il mezzo trainato da un trattore, si è messo in movimento sbalzando via il bimbo. La caduta a terra è stata piuttosto rovinosa, vista anche la dimensione del carro.

Gli organizzatori hanno immediatamente interrotto la manifestazione e chiamato l’ambulanza. Trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, il bambino di soli 4 anni è deceduto poco dopo.

