Calciomercato Milan, l’amministratore delegato Ivan Gazidis fa un importante annuncio su quello che sarà l’allenatore della prossima stagione

La stagione per il Milan, in questo periodo, nonostante qualche basso sta prendendo la sua dimensione e sta portando i rossoneri a lottare per l’Europa. Nonostante ciò, uno degli argomenti che maggiormente tiene banco è quello del futuro allenatore. Spesso si è dato per fatto un accordo con Ralf Rangnick, destabilizzando la posizione dell’attuale tecnico Stefano Pioli.

Queste voci non sono andate a genio all’amministratore delegato Ivan Gazidis che ha commentato il tutto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. “Non si pensa a nessun nuovo allenatore, Pioli sta facendo un grandissimo lavoro e adesso si cominciano ad intravedere i risultati. E’ in pole per il futuro, si è comportato benissimo sia professionalmente che umanamente”.

Lo stesso ha poi parlato anche dell’arrivo di Ibrahimovic che ha ulteriormente dato una spinta all’ambiente sotto tutti i punti di vista: “Ibra ha avuto un grandissimo impatto sulla squadra, sia a livello tecnico che mentale. La squadra deve avere un mix giusto tra talento ed esperienza, mai rifiutato di prendere giocatore più esperti”.

Calciomercato Milan, tutte le idee per la prossima stagione

Molto, per quel che riguarda il mercato rossonero, si muoverà intorno ai risultati di questa stagione ma già diverse sono le idee che affollano la dirigenza. In uscita i nodi principali sono quelli di Donnarumma e Bonaventura. Per il primo, con il contratto in scadenza nel 2021, si vuole cercare un’intesa che soddisfi tutti. Il secondo invece a fine stagione dovrebbe lasciare a parametro zero.

In entrata invece si pensa principalmente ad un centrale di difesa, uno di centrocampo ed un attaccante. Visto che Kjaer sta soddisfacendo, potrebbe essere riscattato per 2.5 milioni di euro dal Siviglia. Ciò nonostante servirà un altro rinforzo vista la bocciatura di Duarte ed anche quella, in parte, di Musacchio. Nomi in particolare non sono usciti.

A centrocampo c’è da capire cosa ne sarà di Paquetà e Kessié, ma intanto si lavora al giovane Camavinga del Rennes che è nel mirino anche del Real Madrid.

In attacco invece il pallino resta Memphis Depay del Lione, sul quale il presidente Aulas ha imposto un prezzo di almeno 40 milioni di euro.

