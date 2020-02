Dopo settimane di attesa la dark mode di Whatsapp arriva anche sull’iPhone ed è quindi disponibile per IoS: come attivarla

La modalità scura, dopo diverse settimane di attesa, è arrivata anche per IoS. A differenza di Android, dov’è già disponibile, c’è voluto un po’ più di tempo per adattare le funzioni. Per il momento è disponibile solo sulla versione 2.20.30.25 di WhatsApp beta per iOS. I test nei prossimi giorni faranno sì che arrivi anche la versione stabile. Con l’ultimo aggiornamento vi saranno anche nuove funzioni come la ricerca avanzata ed il supporto all’Haptic Touch per attivare un menu segreto che permette di archiviare una conversazione o segnarla già letta più velocemente.

Dark mode di Whatsapp su IoS, come attivarla

Per attivare la dark mode su Whatsapp basta andare nelle Impostazioni dell’app e cliccare su ‘Tema’ impostando la voce ‘Scuro’. Anche gli sticker e gli adesivi sono stati adattati per tale modalità. Proprio in occasione di ciò, sono stati introdotti anche nuovi wallpaper da impostare come sfondo delle conversazioni. Ricordiamo che la modalità è disponibilità solo per chi ha l’iPhone con versione IoS 13.

Le altre novità

Sta per debuttare anche la Ricerca Avanzata che facilita il ritrovamento di immagini, messaggi, video, documenti o note audio all’interno delle conversazioni. Arriva, come già accennato, anche il supporto all’Haptic Touch per rendere ancora più rapido l’utilizzo dell’app di messaggistica.

