Nuovo caso sospetto di Coronavirus in provincia di Salerno: bambino trasportato all’ospedale Cotugno di Napoli. Le ultime

L’Italia è caduta nel panico più totale dopo le numerose segnalazioni di casi di Coronavirus delle ultime ore. L’epidemia si sta diffondendo in Lombardia e in Veneto, ma pochi minuti fa si è verificato un caso sospetto anche al Sud. Un bambino di 3 anni, con sintomi di febbre molto alta, è stato trasportato dall’ospedale di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, al Cotugno di Napoli, specializzato nelle malattie infettive, per effettuare gli accertamenti.

Nuovo caso sospetto di Coronavirus in provincia di Salerno: bambino ricoverato a Napoli

Il rischio epidemia, ma anche di psicosi a causa del Coronavirus sono concreti, visto che anche altre persone nei giorni scorsi in Campania sono stati sottoposti ai test. Il bambino di appena 3 anni è stato trasportato, grazie all’aiuto dell’associazione ‘Humanitas’ di Salerno, su un’apposita ambulanza ad alto contenimento, all’ospedale Cotugno di Napoli.

Nel frattempo nel pronto soccorso del nosocomio di Cava de’ Tirreni, come da protocollo, è stata sospesa ogni attività fino a che non verrà effettuata la precisa diagnosi al bambino sospettato.