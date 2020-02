Scuola, due tragedie a Padova e Trapani: studenti morti per malori simili a distanza di pochi giorni. Terribile coincidenza

Un momento terribile per la scuola italiana. Questa volta non c’entrano però i problemi dell’istruzione ma dei meri fatti di cronaca. Negli ultimi giorni sono morti due studenti in due istituti a Trapani e Padova. I due ragazzi, rispettivamente di 19 e 14 anni hanno accusato malori simili e purtroppo non c’è stato nulla da fare. Partendo dal primo, un 19enne di origini albanesi, residente a Makari, frazione di San Vito Lo Capo (Trapani), scomparso dopo aver accusato un forte e improvviso dolore al petto. Lo studente ha accasato il malore mentre si trovava nell’istituto alberghiero che frequentava; inutili gli immediati soccorsi e il trasporto in ospedale. Il personale del nosocomio “Sant’Antonio Abate” non hanno potuto fare molto, constatando il decesso durante alcuni esami diagnostici a cui lo avevano sottoposto. La Procura ha aperto un’indagine per far luce sulla vicenda.

Scuola, due tragedie a Trapani e Padova: studenti morti per malori simili

Proprio due giorni fa un caso simile aveva investito le pagine di cronaca. Una studentessa del Liceo di Scienze Sociali Duca D’Aosta di Padova, aveva accusato un infarto in classe. La 14enne dopo il ricovero presso l’Unità di cura intensiva coronarica dell’Azienda ospedaliera del centro veneto, aveva perso la vita dopo i tentativi di rianimazione. La morte cerebrale era stata comunicata dopo un’attesa di sei ore, come previsto per legge. Purtroppo anche qui si indaga per cercare di vedere quali potrebbero essere le cause del decesso.

