Altri guai in vista per la Rai: anche il festival di Sanremo finisce nel mirino dell’Agcom. L’azienda ha già ricevuto una multa: ecco i motivi

A due settimane dalla fine del 70° Festival di Sanremo, non si placano le polemiche sull’edizione 2020 della manifestazione canora più popolare in Italia. Il tema del rispetto e della violenza sulle donne è stato centrale in tutte le serate, con alcune delle ospiti delle vallette che hanno raccontato la propria testimonianza e altre che si sono fatte portavoce del messaggio. Ma ora dall‘Agcom arrivano minacce alla Rai, già punita per altri motivi.

Sanremo nel mirino dell’Agcom nell’inchiesta sulla Rai: rischio di nuova multa?

Non bastavano le polemiche pre festival su Amadeus ed il rapper Junior Cally, che avevano ricevuto critiche, se pur per motivi diversi, per aver usato frasi sessiste che avrebbero discriminato le donne. Ma ora arriva anche l’inchiesta dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha già ha sanzionato la Rai con 1 milione e mezzo di euro di multa per “il mancato rispetto dell’indipendenza, imparzialità e pluralismo di informazione“.

Secondo l’Agcom anche Sanremo sarebbe sotto accusa per una “scorretta rappresentazione dell’immagine femminile“. L’Autorità evidenzia come nella “kermesse” canora non sia stata rappresentato nel modo giusto lo stereotipo della donna e viene imputata alla Rai una “carenza di responsabilità richiesta nella dignità della persona”. Non è stata però specificata però la singola situazione a cui si fa riferimento. Le polemiche su Sanremo non finiscono mai.