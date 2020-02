Il Doodle di Google oggi celebra Roberto Gomez Bolanos, il più grande attore comico messicano della storia

Roberto Gómez Bolaños è il personaggio celebrato oggi dal Doodle di Google. Quest’ultimo è stato il più grande attore comico messicano che in Italia è diventato famoso grazie a ‘Cecco delle botte’ con il titolo della serie modificato in ‘Un’autentica peste’.

Chi era Roberto Gomez Bolanos

Roberto Gómez Bolaños, meglio conosciuto come Chespirito (piccolo Shakespeare) nacque a Città del Messico il 21 febbraio 1929. Morì invece a Cancún il 28 novembre 2014 ad 85 anni a causa di complicazioni respiratorie. Iniziò la sua carriera come creativo pubblicitario per la radio e la televisione e negli anni ’50 divenne un prolifico sceneggiatore. Salì alla ribalta nel 1970 quando gli fu affidato un programma nel quale diede vita al personaggio di “Chapulín Colorado”. Un anno dopo comparve anche “El Chavo”. Entrambi i personaggi ebbero tanto successo che il programma venne suddiviso in due parti di mezz’ora, ciascuna delle quali era dedicata a uno dei due personaggi. I suoi sketch divennero famosi in diversi stati tra cui gli USA.

Per quel che riguarda la vita privata, ha avuto due relazioni. In un primo momento si è sposato con Graciela Fernández, con la quale ebbe sei figli. I due si separarono dopo 23 anni di matrimonio a causa della troppa popolarità. Il matrimonio successivo è stato nel 2004 con Florinda Meza, che faceva Doña Florinda in El Chavo del Ocho.

