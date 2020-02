In tutto il mondo è psicosi per la diffusione del Coronavirus, ma i dati sulle guarigioni inducono ad un cauto ottimismo. Ecco la mappa

In queste ora in Italia sta crescendo la preoccupazione per il Coronavirus dopo i recenti casi nel Paese. L’influenza cinese ha già ucciso 2.200 persone in tutto il mondo e ne ha contagiate quasi 80.00, ma purtroppo il rischio è quello che i numeri sull’epidemia siano da aggiornare quotidianamente. Cresce, inevitabilmente la psicosi da Covid-19, ovvero quegli atteggiamenti che vanno anche oltre le misure di prevenzione e sicurezza consigliate in questi casi. Un dato positivo, però, c’è: è il numero delle guarigioni.

E’ psicosi Coronavirus, ma il dato sulle guarigioni induce ad un cauto ottimismo

Secondi i dati riportati nella mappa realizzata e aggiornata in tempo reale dalla ‘Johns Hopkins University‘ di Baltimora, negli Stati Uniti, sono 76.787 i casi confermati di Coronavirus. Di questi 2.248 sono risultati mortali, la stragrande maggioranza dei quali in Cina e a Wuhan, focolaio dell’epidemia. Il dato positivo, però riguarda le persone che sono guarite, il cui numero sta costantemente salendo. A oggi sono 18.864 coloro che sono stati curati e dimessi dagli ospedali.

In percentuale, dunque, sono molti di più quelli che sconfiggono il Coronavirus rispetto a quelli che invece muoiono per le complicazioni connesse. Nelle ultime 48 ore, a livello mondiale, c’è stato un calo dei contagi e secondo l’Oms circa l’80% dei malati poi guarisce. Il numero delle guarigioni comincia a superare quello dei contagi e la speranza è che il picco dell’influenza sia alle spalle.