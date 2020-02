Ora è ufficiale: Ozzy Osbourne cancella le date del tour americano ‘No More Tours 2’ a causa di una grave malattia che lo perseguita

Cancellato ufficialmente il tour nel nord America ‘No More Tours 2’ di Ozzy Osbourne. Dopo averlo rinviato per complicanze di salute lo scorso anno, ora è arrivata la notizia della cancellazione definitiva. Il motivo è una grave malattia che sta perseguitando il ‘padrino dell’heavy metal’ da ormai diverso tempo, il morbo di Parkinson. Tutto ciò costringerà il cantautore britannico a un periodo di cure intensive e di riposo, prima di riprendere le attività musicali e non. Resta da capire se sarà possibile rivedere dal vivo Osbourne il prossimo anno, ma al momento nessuno si è voluto sbilanciare. La malattia ha bisogno di diverse settimane di cure, perciò viene difficile fare previsioni in questo momento.

Ozzy Osbourne, il comunicato del rocker britannico

Divenuto famoso grazie ai Black Sabbath, il rocker britannico Ozzy Osbourne è riuscito, nel corso degli anni, a crearsi una identità propria nel mondo musicale planetario. A causa del morbo di Parkinson, reso pubblico lo scorso mese, Osbourne non potrà però sostenere il tour in nord America, già posticipato lo scorso anno e ora definitivamente cancellato. La leggenda dell’heavy metal ha voluto ringraziare, tramite un comunicato, la sua gratitudine per la pazienza e la vicinanza mostratagli dai suoi fan più affezionati “Sono grato per la pazienza mostratami perché ho avuto un anno di m…“. Ha poi spiegato il motivo che lo terrà fuori dalla scena per i prossimi mesi. Le cure a cui verrà sottoposto avranno luogo in Svizzera, e Osbourne non potrà recarcisi prima di aprile. Il ciclo di trattamenti dovrebbe durare dalle sei alle otto settimane, rendendo di fatto impossibile poter organizzare il tour in America.

