Londra, canta Swallow come Lady Gaga: show in metropolitana davanti al comico Kevin Freshwater. Il Video fa il giro del mondo

L’interpretazione di una donna nella metropolitana di Londra di “Swallow”, di Lady Gaga, sta mandando letteralmente in estasi milioni di persone sui social.

In una clip che è diventata virale su Facebook e Twitter con oltre 8 milioni di visualizzazioni, il comico inglese Kevin Freshwater viene mostrato mentre si avvicina a sconosciuti nella City per un segmento chiamato “Finish the Lyrics”.

Verso la fine del video, Freshwater, 30 anni, sembra incontrare una pendolare di nome Charlotte Awbery.

Quando Freshwater chiede alla donna di completare il testo di “Shallow”, la famosissima colonna sonora di “A Star is Born”, assiste ad un’interpretazione degna di Lady Gaga.

“Sono stato spazzato via e perso per parole”, ha commentato Freshwater. Charlotte Awbery, che è un cantante professionista, “sembrava una persona così genuina e amorevole“.

“Sono grato di avere una piattaforma per poter mostrare il suo straordinario talento al mondo”, ha rivelato.

Il video è stato pubblicato sul Twitter di Lady Gaga News, dove ha oltre 17 milioni di visualizzazioni e conteggi.

“Questo ragazzo ha sfidato gli estranei a” finire il testo “e questa donna di passaggio ha iniziato a cantare in modo superficiale come se stesse suonando agli Oscar, letteralmente impeccabile“, riporta il tweet.

