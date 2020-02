La Hasbro ripropone in vendita le Gig Tigers, mini console portatili negli anni ’90. Per ora la produzione ripartirà con quattro titoli.

Hasbro con GIG Tiger riporta in vita un classico degli anni ’90. Stiamo parlando delle miniconsole monocromatiche e dotate di un solo gioco, ma portabili ovunque.

Questo classico fa parte della moda dei retro-game, strizza l’occhio alla nostalgia di tanti utenti affezionati al videogiochi della loro infanzia. Per questo ritorno di fiamma la Hasbro ha deciso di puntare su un prezzo molto basso, 14,90 dollari, poco meno di 14 euro.

Hasbro Tiger, quattro i titoli subito in commercio

Sono quattro i titoli che la Hasbro con Tiger ha deciso di presentare subito sul mercato. si tratta di The Little Mermaid – la Sirenetta -, Sonic the Hedgehog 3, Tranformers: Generation 2 e X-Men Project X. Ogni gioco, secondo i produttori, è ispirato a quelli originali degli anni ’90 e ogno console ha una dotazione di controlli “classica”, oltre ad essere alimentata da due batterie standard AA.

Sono giochi molti semplici, sia nell’azione che nella grafica, soprattuto se paragonati a quelli attuali. Non si tratta comunque dell’unica operazione nostalgia che ha invaso recentemente il mercato. I produttori sono alla ricerca di quella nicchia di adulti che non si è voluta adattare ai videogame più recente.

Non ha caso recentemente è stato riproposto, con buon successo, il Tamagotchi, ma non solo, visto che sono state messe in vendita anche versione modernizzate degli storici Commodore 64 e Atari 2600.

L’uscita delle console Hasbro Tiger è prevista per il mese di agosto 2020.