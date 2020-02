Coronavirus, dilaga la violenza in Ucraina: una folla inferocita lancia sassi e oggetti contro un bus con 45 connazionali e 27 stranieri provenienti da Wuhan.

Coronavirus, la paura corre a pari passo con l’infezione stessa. E continuano a registrarsi nuovi caso di violenza. Dopo i diversi cinesi aggrediti in Italia e nel mondo in questo 2020 di paura, l’ultimo caso si registra in Ucraina.

Coronavirus, follia inferocita contro persone provenienti da Wuhan

Ma questa volta non è avvenuta contro cittadini provenienti dalla Cina. Piuttosto contro 45 connazionali più 27 stranieri, i quali però erano rimpatriati con un volo da Wuhan.

Così ad accogliere il pullman c’è stata una sgradevole sorpresa, overo una folla inferocita che ha iniziato a lanciare sassi e oggetti di ogni tipo contro ogni mezzo.

Solo l’intervento delle forze dell’ordine, le quali hanno ovviamente scortato il bus, hanno evitato il peggio. Ma come riferiscono i media locali, a innescare odio e rabbia potrebbero essere state le fake news diffuse relative ai 72 in arrivo.

Secondo alcune notizie fasulle diffuse sul web, infatti, questi sarebbero stati positivi al coronavirus quando in realtà i test assicuravano il contrario.

Il gruppo è stato in ogni caso messo in quarantena e verrà monitorato nei prossimi 14 giorni. Anche perché continua ad essere critica, intanto, la situazione in terra cinese.

Soltanto nella provincia dell’Hubei, come informa lo stesso governo cinese, il bilancio sale tragicamente a 2.2.30 morti. E nella medesima località sono emersi 411 nuovi casi certificati, di cui 319 nella capitale di Wuhan.