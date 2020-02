A causa del coronavirus, i due colossi Sony e Facebook hanno annunciato che non prenderanno parte ad un importante evento a San Francisco

Sale ogni giorno di più l’ansia a causa della terribile epidemia che sta devastando il pianeta: il coronavirus. Qualsiasi ambiente e qualsiasi mondo è stato influenzato dal contagio che continua ad andare avanti, giorno dopo giorno. Aumenta la preoccupazione e, di conseguenza, aumentano le precauzioni da parte di tutti. Ultima notizia riguarda Sony e Facebook. I due colossi erano chiamati a partecipare al Game Developers Conference (Gdc), una conferenza a cui sono presenti ogni anno tutti i più grandi colossi che si occupano dello sviluppo e della distribuzione di videogiochi. Ma è notizia di poco fa la rinuncia da parte di entrambe le compagnie, per precauzione legate proprio alla diffusione del coronavirus.

Coronavirus, i comunicati di Sony e Facebook riguardo l’evento

Non sono mancate le discussioni circa la scelta dei due colossi mondiali di rinunciare a partecipare attivamente a questo grande evento di sviluppatori. Gli organizzatori del Gdc hanno voluto rassicurare tutti, sottolineando la sicurezza dell’evento e il rispetto di tutte le norme precauzionali e igienico-sanitarie. Dall’altra parte, però, sono anche arrivati i comunicati da parte degli uffici stampa di Sony e Facebook. “A causa dei rischi per la salute pubblica legati al Covid-19, per la sicurezza dei nostri dipendenti, dei partner e della comunità della Cdc, Facebook quest’anno non parteciperà alla conferenza” scrive Facebook, mentre Sony parla di una rinuncia al congresso “dal momento che la situazione legata sia al virus, sia alle restrizioni sui viaggi internazionali, cambia ogni giorno“. I prodotti delle due aziende saranno comunque presenti all’evento, e presentati attraverso video online.

