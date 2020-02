Coronavirus, salgono a sei i casi ufficiali in Lombardia: l’annuncio

Ultim’ora coronavirus: nuovi tre casi certificati in Italia. Dopo il 38enne lombardo già ricoverato e moglie incinta e amico anche infetti, emergono nuovi tre casi certificati. Si tratta di persone che sono state in contatto con l’uomo in questi giorni, con un bilancio totale che dunque sale a sei in Lombardia.

Coronavirus, salgono a sei i casi in Lombardia

La conferma ufficiale è arrivata da Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia. “Ora sono sei i casi positivi di coronavirus”, ha riferito il politico in conferenza stampa. Questi nuovi tre casi di Covid-19 si sono presentati spontaneamente in ospedale. Sono tutti in condizioni molto gravi con una forte infezione polmonare.

Aumenta l’allarme e circa 250 persone, in presunto contatto con l’uomo da cui ha avuto origine il tutto, sono in isolamento pronte a sottoporsi al test del coronavirus. Le autorità regionali hanno invitato i cittadini di restare il più possibile nelle proprie abitazioni a scopo precauzionale. “In caso di sospetti, chiamare il 122. Del personale sanitario verrà a casa per un tampone di sicurezza”, ha riferito l’assessore Gallera.