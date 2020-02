Coronavirus, sono in arrivo le mascherine per il riconoscimento facciale: la trovata dell’artista Danielle Baskin

Il Coronavirus ormai tiene in ginocchio mezzo mondo, la paura di essere contagiati in ogni singolo angolo della Terra mette paura alle persone. Le mascherine protettive per il volto vanno a ruba, c’è addirittura chi non se le toglie mai se non per sostituirle perché esaurite. A fronte di ciò, l’artista Danielle Baskin si è inventata una trovata assurda.

Siccome molti smartphone ma non solo, al giorno d’oggi, richiedono il riconoscimento facciale per essere sbloccati, la donna ha creato mascherine con i volti stampati. In modo tale da avvicinare il cellulare di ultima generazione al proprio viso e sbloccarlo in men che non si dica. Ovviamente le mascherine sono state create in modo da essere compatibili con il riconoscimento.

Coronavirus, come avere le mascherine per il riconoscimento facciale

Danielle Baskin afferma: “Alcune aziende sono state finanziate per lavorare sulla tecnologia che identifica chi indossa la maschera medica. Noi invece abbiamo creato una versione meno complicata: stampare il proprio viso sulla maschera stessa”.

La mascherina viene stampata con inchiostri naturali, atossici ed altamente traspiranti per girovagare e sbloccare il proprio telefono in tutta sicurezza. Basterà caricare una vostra foto sull’app dell’azienda produttrice che procederà a creare il prodotto.

“Dopo aver caricato il tuo viso, utilizziamo la mappatura computazionale per convertirne le caratteristiche in un’immagine stampata. La superficie delle maschere chirurgiche N95 sarà senza distorsioni”, la spiegazione.

