Coronavirus Lombardia, i genitori dell’uomo che è stato contagiato hanno parlato ai microfoni di Fanpage. Di seguito le loro parole.

Ormai quanto accaduto stamattina è cosa tristemente nota. In Lombardia potrebbe esserci un nuovo focolaio di Coronavirus e le cose si fanno difficili anche nel nostro Paese. Un uomo, definito paziente zero, è stato colpito dal virus dopo aver incontrato un amico cinese a gennaio. Oggi i genitori della vittima del virus hanno parlato ai microfoni di Fanpage. Il video è struggente, in particolare quando prendere parola il padre, che afferma come il figlio sembra più vicino alla morte che alla vita. Di seguito le loro parole.

Coronavirus Lombardia, i genitori del contagiato: “E’ grave” – VIDEO

“Domenica ha cominciato a non stare bene. Ha chiamato il medico di base che gli ha riscontrato l’influenza. Il giorno dopo poi è stato peggio, è andato in ospedale e gli hanno diagnosticato la polmonite. E’ tornato a casa perché hanno sostenuto che non c’era bisogno di ricoverarlo. E’ ulteriormente peggiorato ed è andato all’ospedale. Lo hanno intubato ed ora respira solo così, grazie alla macchina. Ora ci hanno detto che non possiamo uscire, devono venire a farci il tampone.

Mio figlio purtroppo è quello che sta più là che qua. E’ un grande atleta, fa piscina, nuota, si allena. E’ una bestia, ha un fisico forte, pesa 90kg.

Noi fisicamente stiamo bene, non abbiamo nessun tipo di sintomo. Anche se ormai dire che siamo bene è un’eresia ormai, vedremo. L’incontro con l’amico? Risale a gennaio.

Tampone a noi? Ancora devono farcelo, non so quanto.

Mio figlio? E’ intubato, non è cosciente, dorme. E’ una cosa tremenda, abbiamo visto perché la tenda era spostata, ma avremmo preferito non vedere”.

