Coronavirus Ljajic, arrivano degli aggiornamenti dell’ultima ora direttamente dal giocatore. Di seguito le sue dichiarazioni ed il comunicato ufficiale del Besiktas.

Il Coronavirus è ormai il tema del momento. Dopo l’esplosione di un focolaio in Italia, in Lombardia precisamente, attorno all’argomento si stanno susseguendo articoli, approfondimenti ed anche fake news. Una di queste voleva che il fantasista del Besiktas, Adem Ljajic, fosse malato proprio del virus cinese. Le ultime notizie sostenevano che la squadra lo avesse messo in quarantena, in attesa di una cura. Tutto si è rivelato falso. A sbugiardare notizie in tal senso è stato proprio il club che detiene il cartellino del calciatore serbo, il Besiktas, e lo stesso calciatore. L’ex stella del Torino ha infatti pubblicato un post polemico sul proprio profilo Instagram ufficiale, attaccando chi diffonde notizie false sul proprio conto. Di seguito il comunicato ufficiale del club ed il messaggio del mancino.

Coronavirus, Ljajic sta bene: “E’ solo febbre” – FOTO

“Il Besiktas smentisce categoricamente che il nostro giocatore Adem Ljajic sia affetto da coronavirus. Il giocatore ha avuto febbre alta a causa di placche alla gola che hanno causato un’infezione. I medici hanno stilato una cura e, dall’ultimo referto, il giocatore gode si salute stabile. Le notizie che girano da parte di alcune testate giornalistiche NON corrispondono alla realtà e pertanto non devono essere prese in considerazione”.

Sono arrivate anche le parole del giocatore: “Volevo informare tutti che le notizie che girano sono tutte false. È solo febbre. Prima di inventare cazzate, informatevi!”.

