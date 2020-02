La situazione Coronavirus si complica: 16 nuovi contagi tra Lombardia e Veneto. Il rischio epidemia ora è concreto

Dopo i primi sporadici casi di Coronavirus in Italia nello scorso mese, ora la situazione si fa davvero preoccupante. In mattinata c’era stata la notizia del contagio da parte di 3 persone a Codogno, in provincia di Lodi, di cui uno in condizioni gravi. Ma le brutte notizie per il nostro Paese non finiscono qui, perché nel corso della giornata la situazione è degenerata. Secondo le ultime ore battute dalle agenzie di stampa sarebbero ben 16 i nuovi casi di Covid-2019, di cui solo 8 sempre a Codogno e 2 in Veneto, nella provincia di Padova. Gli altri casi sono stati accertati in Lombardia.

Incubo Coronavirus in Italia, 16 nuovi contagi: il rischio epidemia è concreto

La rapida diffusione del Coronavirus, purtroppo, sembra stia arrivando anche in Italia, nonostante tutte le misure di prevenzione e sicurezza messe in atto. Il centro dell’attenzione nazionale in queste ore c’è la cittadina di Codogno, dove sembra essere partito il focolaio del virus da un persona da poco rientrata dalla Cina. Nel comune lodigiano sono stati trovati positivi al tampone altre 8 persone, di cui 5 operatori sanitari (infermieri e medici) dell’ospedale di Codogno e 3 pazienti.

Secondo il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana 6 dei contagiati sono in condizioni serie. Intanto circa 250 persone in dieci comuni limitrofi sono state messe in isolamento a scopo precauzionale. Ora il rischio epidemia è davvero concreto e quello che non doveva assolutamente accadere invece sta accadendo.